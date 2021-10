Jack White ha pubblicato il nuovo singolo Taking Me Back (in due diversissime versioni). Ascoltale qui

Jack White ha pubblicato un nuovo inedito dal titolo Taking Me Back. Il brano è stato rilasciato dal rocker di Detroit in due versioni, una elettrica e l'altra (denominata "Gently") acustica, che richiama le vecchie atmosfere dei brani da barrelhouse.

Taking Me Back è il primo brano solista di Jack White pubblicato dall'uscita dell'album Boarding House Reach del 2018. La versione elettrica del brano funge da colonna sonora per il nuovo trailer del videogioco Call of Duty: Vanguard. La versione Gently è accompagnata da filmati d'epoca che mostrano l'esplorazione spaziale e l'atterraggio degli astronauti sulla luna.

Il mese scorso Jack White ha anche aperto il primo negozio della Third Man Records a Londra, il terzo dopo Nashville e Detroit.

Ascolta qui la versione elettrica di Taking Me Back:

Ascolta qui la versione "Gently":