Vasco in diretta radio e tv venerdì 15 ottobre dalle 16.45

Vasco sarà ospite in diretta radio e tv (canale 257 del DTT) venerdì 15 ottobre dalle 16.45 con uno speciale condotto da Massimo Cotto dove Vasco ci parlerà del suo nuovo album Siamo qui (in uscita il 12.11.21) per poi farci ascoltare alcuni dei suoi artisti internazionali preferiti e chiacchierare di rock a 360°.



Vasco ha definito il suo nuovo lavoro come un album spontaneo, divertito e rock "non so se sono io che ho scelto il rock o se è lui che ha scelto me".

Siamo qui è stato realizzato tra gennaio e maggio di quest’anno, un poco alla volta, quando si poteva. L’incontro con i musicisti era sempre festa grande e voleva dire soprattutto, libero sfogo in studio di tutta l’energia repressa, da incanalare: idee buttate giù in diretta e registrazioni “buone alla prima”, come ai vecchi tempi, un paio di pezzi sono nati proprio durante la lavorazione finale del disco.

VASCO LIVE 2022

Inizierà a Trento il 20 maggio 2022, con un evento speciale, e si concluderà a Torino il 30 giugno 2022, il tour che riporterà Vasco sul palco dei principali stadi italiani. Non se ne vede l’ora, i fan che reclamano e Vasco e viceversa Vasco che non ne può di ricominciare con la band ... in giro con il bus, per riabbracciare tutti.

Per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti, alle date già esistenti e sold out, si aggiungono 6 nuovi appuntamenti, per un totale di 11 concerti e un bel su e giù per tutta Italia, da Trento a Milano, Imola, Firenze, Napoli, Roma, Messina, Bari, Ancona e Torino, nelle date definitive seguenti:

20 Maggio 2022 Trento - Trentino Music Arena

24 Maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno (sold out)

28 Maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (sold out)

03 Giugno 2022 Firenze - Visarno Arena (sold out)

07 Giugno 2022 Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

11 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo (sold out)

12 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo (sold out)

17 Giugno 2022 Messina – Stadio San Filippo

22 Giugno 2022 Bari – Stadio San Nicola

26 Giugno 2022 Ancona – Stadio Del Conero

30 Giugno 2022 Torino – Stadio Olimpico