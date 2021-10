U2, Bono e The Edge fanno gli auguri a Bob Geldof per i suoi 70 anni cantando i The Beatles: guarda il video

Bono e The Edge hanno pubblicato un divertente video sui canali social ufficiali degli U2 in cui fanno gli auguri al grande Bob Geldof per i suoi 70 anni. I due rocker hanno reinterpretato una versione acustica di In My Life dei The Beatles per tributare il cantautore irlandese, ideatore del leggendario Live Aid del 1985 (in cui i Queen si esibirono in quello che da molti è stato definito il loro miglior concerto di sempre) e del Live 8 del 2005 (in cui riuscì a riunire i Pink Floyd con Gilmour e Waters).

