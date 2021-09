Jack Black: Dave Grohl e Neil Diamond aiutarono i Tenacious D col primo album. "Eravamo così indipendenti che non esistevamo!"

Tra gli anniversari rock che si festeggiano nel 2021 c’è anche quello della rock band più improbabile del mondo, i Tenacious D creati da Jack Black e Kyle Gass. Prima di uscire con il loro album di debutto omonimo, i due attori hanno dato vita alla loro rock band in una serie televisiva andata in onda su HBO per tre anni e si sono fatti conoscere nella scena di Los Angeles per una serie di concerti spettacolari al Viper Room.

«Eravamo la band più indie del mondo, non avevamo nemmeno un’etichetta discografica. Eravamo così indipendenti che non esistevamo!» ha ricordato Jack Black in una intervista con Rolling Stone Usa, «La nostra musica circolava sulle videocassette, con il passaparola. Siamo andati a suonare a Seattle prima ancora di uscire con il nostro primo disco e Eddie Vedder era lì a vederci».

Un’altra rockstar che diventa subito fan dei Tenacious D è Dave Grohl. Peter Stahl, ex cantante della sua prima band Scream lavora al Viper Room e invita Dave a vedere un loro concerto. «Da un giorno all’altro siamo diventati una band vera» ha detto Jack Black, «Potevamo suonare ovunque in America e anche all’estero e sarebbe venuta un sacco di gente. Ci siamo detti: adesso dobbiamo fare un vero disco!». L’aiuto arriva da una leggenda della musica americana, Neil Diamond, che offre a Jack Black il suo studio ArcAngel di Los Angeles per registrare. I due si sono conosciuti sul set di uno degli ultimi film comici di Jack Black, Saving Silverman, in cui interpreta il cantante di una cover band di Neil Diamond, che nel film fa un cameo nel ruolo di sé stesso. Mancano ancora le canzoni, e il suono. Fino a quel momento i Tenacious D fanno degli show acustici, cantando e interpretando in modo ironico le proprie canzoni. «Jack Black mi ha fatto conoscere i Metallica» ha detto Kyle Gass, «E da quel momento abbiamo scelto il rock!». Dopo averli visti più volte al Viper Room, Dave Grohl decide anche di suonare la batteria nel loro album, a cui partecipano anche il tastierista Page McConnell dei Phish e il bassista dei Melvins Steve McDonald e i Dust Brothers come produttori. L’album Tenacious D esce il 25 settembre 2001 e con ventuno canzoni che parlano di sesso, cannabis, amicizia, piene di omaggi ai grandi del rock, dai Led Zeppelin (nel primo singolo Tribute descritto da Jack Black come: «La più grande canzone del mondo») a Ronnie James Dio (un pezzo intitolato Dio che piace molto al cantante, che invita i Tenacious D nel video del suo singolo Push) diventa un disco di culto per i fan di Jack Black e della sua inguaribile passione per il rock.