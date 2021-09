Queen, a Ozzano (Bologna) sarà intitolata una strada a Freddie Mercury. Tutti i dettagli

Via Freddie Mercury. Sarà questo il nome della strada intitolata al leggendario leader dei Queen.

Domenica 5 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il 75° compleanno del grande frontman della band britannica, l'amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia svelerà la targa nella via che porterà il nome di Freddie Mercury. La strada, che si trova in località Tolara, collegherà la Via Emilia con Viale Nardi e Via Tolara di Sopra.

Le parole di Luca Lelli, sindaco di Ozzano, riportate dal magazine online Bologna Today: "Quando uscì la notizia dell'intitolazione della strada Freddie Mercury dopo la pubblicazione della delibera di giunta, alcuni media riportarono la notizia definendola come una scelta coraggiosa del Sindaco e della Giunta di Ozzano. Nessuna scelta coraggiosa, la scelta è ricaduta su una personalità, che al di là dell'apprezzamento personale di ognuno, nessuno può negare si tratti di un grandissimo artista e personaggio conosciuto a livello mondiale, e che con le sue innate virtù e le sue debolezze ha rappresentato sicuramente una parte importante del panorama musicale degli anni '70/'80".

L'inaugurazione di Via Freddie Mercury sarà domenica 5 settembre alle ore alle 19.30.