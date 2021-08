Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane. Ecco dieci canzoni per celebrarla al meglio!

David Bowie - Diamond Dogs

Led Zeppelin – Black Dog

The Stooges – I Wanna Be Your Dog







Elvis Presley – Hound Dog

Pink Floyd - Dogs

The Beatles – Hey Bulldog



AC/DC – Dog Eat Dog







Flogging Molly – Every Dog Has Its Day







Eagles of Death Metal – Poor Doggie







Rolling Stones - Walkin’ the Dog