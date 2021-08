Il grande Iggy Pop collaborerà con i Måneskin. In arrivo una nuova versione di "I Wanna Be Your Slave"

Dopo aver trionfato all'Eurovision Song Contest 2021, aver scalato le classifiche di vendita e streaming di tutto il mondo e dominato Times Square a New York con il loro nome e la loro immagine, i Måneskin hanno annunciato un'inedita quanto straordinaria collaborazione con il grande Iggy Pop.

Il nostro Rock Ambassador sarà protagonista, insieme alla band romana, di una nuova versione di "I Wanna Be Your Slave", l'ultimo singolo del quartetto romano estratto dall'album Teatro d'ira - Vol. I.

Qualche giorno fa i Måneskin avevano condiviso un breve video insieme al grande rocker americano, attirando l'attenzione dei fan con la didascalia "Tenetelo d'occhio. Presto Iggy Pop".

Il coinvolgimento di Iggy Pop del nuovo brano, ispirato forse dal collegamento col grande classico dei The Stooges del 1969 "I Wanna Be Your Dog" dove il nostro Rock Ambassador era il leader, segna la prima collaborazione internazionale per la rock band italiana.

"È stato un onore lavorare con Iggy Pop", hanno dichiarato i Måneskin: "Sentirlo cantare 'I wanna be your slave', sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme"

Il brano uscirà uscirà anche in vinile 45 giri in edizione limitata contenente "I wanna be your slave" with Iggy Pop sul lato A e la traccia originale sul lato B.