Quella volta che Mark Ronson cacciò Dave Grohl dallo studio di registrazione: "Dave, leggenda del rock, levati dalle pa**e"

Mark Ronson, il produttore inglese celebre per aver lavorato ad album come Back to Black di Amy Winehouse, New di Paul McCartney e Villains dei Queens of the Stone Age, una volta cacciò Dave Grohl dallo studio di registrazione, proprio durante le session dedicate a quest’ultimo lavoro, nel 2017. Lo ha raccontato al DJ Zane Lowe durante un’intervista per Apple Music, in occasione dell’uscita della sua docu-serie Watch the Sound, che indaga la creazione del suono e la tecnologia che forma la musica.

“[Dave Grohl] mi ha ricordato di quella volta in cui l’ho cacciato fuori dallo studio di registrazione – ha detto Ronson, riferendosi ad un successivo incontro con il frontman dei Foo Fighters – quando lui aveva fatto un’improvvisata durante una session con i Queens of the Stone Age. Stavamo lavorando alle voci per la prima volta e io gli dissi tipo ‘Dave Grohl, leggenda del rock, levati dalle palle’. Perché sai era la prima volta che lavoravamo alle parti vocali e Josh [Homme, il cantante dei QOTSA ndr] era entrato in un buon ritmo e stava andando bene, io sono un gran fan dei Foo Fighters, dei Nirvana. Non è stato per niente piacevole dover chiedere carinamente a Dave Grohl di lasciare la session”.

Il produttore ha continuato a raccontare il momento particolare, insistendo sul fatto che Homme fosse appena entrato nella parte: “Credo che stessimo facendo forse Villains o Fortress, una canzone molto personale nel disco. Ed era la prima volta che Josh trovava davvero il luogo emozionale giusto per cantare quel disco. L'abbiamo provata un paio di volte e penso che Dave e Alison Mosshart si stessero divertendo nella stanza accanto e che siano entrati tipo ‘Hey che succede qui?’”.

In realtà, Ronson e i Foo Fighters hanno un ottimo rapporto, anche lavorativo: è infatti da poco uscita la versione del produttore del brano dei Foo Fighters Making a Fire, uno dei singoli tratti da Medicine at Midnight.