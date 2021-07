Riders Meet Rally: ecco il programma dell'evento a Erbezzo (Verona) con i piloti MotoGp e Moto2

E' tutto pronto a Erbezzo (sulle montagne della Lessinia a nord di Verona) per la nuova edizione del Riders meet Rally. Sì perché Virgin Radio ha il grande piacere di essere parter di WithU in un evento unico nel suo genere che ????. Per il secondo anno consecutivo WithU trasformerà i campioni della MotoGP e Moto2 in piloti di rally grazie al coinvolgimento di tutti i team nell'orbita WithU Motorsport: SKY Racing Team VR46 e Petronas Yamaha Sepang Racing Team per il mondo moto e Hyundai Rally Team Italia per il mondo rally.

Un evento pieno di energia e rock'n'roll che offrirà ai piloti e al pubblico presente una giornata di adrenalina e passione che da sempre contraddistinguono i progetti di WithU nel mondo del motorsport.

Il Campo Fiera di Erbezzo sarà allestito come un vero e proprio Village che suonerà con la musica di Virgin Radio, con le assistenze come in un vero rally e molte altre interessanti opportunità di intrattenimento. Non mancherà lo spazio dedicato al pubblico, dato che verrà organizzato nel pomeriggio un Meet&Greet con i piloti in cui alcuni fortunati appassionati potranno fare domande e scattare foto con i loro beniamini, oltre a ricevere gadgets e cartoline autografate. A partecipare, anche quest’anno, saranno i piloti dello SKY Racing Team VR46: Luca Marini (ITA), impegnato quest'anno in MotoGP con la Ducati gestita dal team Avintia, Marco Bezzecchi (ITA), e Celestino Vietti (ITA) portacolori della squadra italiana in Moto2, con la partecipazione straordinaria di Alessio 'Uccio' Salucci, Direttore Sportivo di VR46 Riders Academy.



SARA' POSSIBILE SEGUIRE RIDERS MEET RALLY ANCHE ONLINE SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DI WITHUMOTORSPORT

ECCO IL PROGRAMMA DEL RIDERS MEET RALLY

Mercoledì 28 luglio

10.15 Saluti, presentazione e avvio manifestazione

10.30 - 12.30 Giro piloti/show per il pubblico

12.30 - 13.30 Giro ospiti/giornalisti

14.30 - 16.30 Secondo giro piloti

16.30 - Meet&Greet con i piloti

16.30 - 17.30 Secondo giro ospiti/giornalisti

17.30 - Saluto finale