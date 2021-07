WithU torna ad unire Rally e MotoGP con la seconda edizione di Riders Meet Rally. Siete tutti invitati

Virgin Radio ha il grande piacere di essere parter di WithU in un evento unico che tornerà mercoledì 28 luglio ad Erbezzo (sulle montagne della Lessinia a nord di Verona): Riders meet Rally. Per il secondo anno consecutivo WithU trasformerà i campioni della MotoGP in piloti di rally grazie al coinvolgimento di tutti i team nell'orbita WithU Motorsport: SKY Racing Team VR46 e Petronas Yamaha Sepang Racing Team per il mondo moto e Hyundai Rally Team Italia per il mondo rally.



Un evento pieno di energia e rock'n'roll che offrirà ai piloti e al pubblico presente una giornata di adrenalina e passione che da sempre contraddistinguono i progetti di WithU nel mondo del motorsport. Dopo il successo della prima edizione di Riders meet Rally tenutasi lo scorso anno nella tenuta de Il Ciocco in Toscana, WithU - fornitore multi-utility di luce, gas, internet, mobile e fisso - ha deciso di replicare spostandosi in una location spettacolare come Erbezzo, il comune più alto della provincia di Verona con i suoi 1.118mt s.l.m., vera e propria perla incastonata all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia che con le sue piccole e sinuose strade di montagna costituirà il terreno naturale dell’evento e permetterà a tutti i piloti di mettersi alla prova ancora una volta come piloti delle Hyundai i20 R5 gestita da Hyundai Rally Team Italia.

Il Campo Fiera di Erbezzo sarà allestito come un vero e proprio Village che suonerà con la musica di Virgin Radio, con le assistenze come in un vero rally e molte altre interessanti opportunità di intrattenimento. Non mancherà lo spazio dedicato al pubblico, dato che verrà organizzato nel pomeriggio un Meet&Greet con i piloti in cui alcuni fortunati appassionati potranno fare domande e scattare foto con i loro beniamini, oltre a ricevere gadgets e cartoline autografate. A partecipare, anche quest’anno, saranno i piloti dello SKY Racing Team VR46: Luca Marini (ITA), impegnato quest'anno in MotoGP con la Ducati gestita dal team Avintia, Marco Bezzecchi (ITA), e Celestino Vietti (ITA) portacolori della squadra italiana in Moto2, con la partecipazione straordinaria di Alessio Salucci, Direttore Sportivo di VR46 Riders Academy.

In attesa di conferma la presenza di Franco Morbidelli, portacolori del Petronas Yamaha Sepang Racing Team, ancora convalescente per la recente operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che farà il possibile per non mancare l’appuntamento con l’evento WithU. La giornata inizierà alle 10:30, il programma si fermerà per la pausa pranzo dalle 12:30 alle 14:30 e lo show proseguirà poi fino alle 16:30. Sia al mattino che al pomeriggio, due saranno i momenti. Prima i centauri saliranno a bordo delle Hyundai i20 R5 ufficiali Hyundai Rally Team Italia per affrontare una prova speciale disegnata intorno al Campo Fiera di Erbezzo e sviluppata su una lunghezza di circa 2.5km.

Con loro Alex Fiorio, ex pilota ufficiale Lancia e oggi coach, che li supporterà nella prima presa di confidenza per aumentare poi via via il ritmo nei giri successivi. Ogni pilota avrà a disposizione delle sessioni di guida con più passaggi sulla speciale. In un secondo momento sarà poi la volta del pilota ufficiale Hyundai Rally Team Italia Umberto Scandola, impegnato quest'anno nel FIA Euroepan Rally Championship e nel Campionato Italiano Rally Terra, che portando a bordo alcuni ospiti si esibirà in spettacolari passaggi.