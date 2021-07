Sting in vacanza a Li Galli (Positano) canta "Englishman In New York" con due musicisti di strada locali

L'amore di Sting per l'Italia è davvero una cosa certa. Il grande cantautore britannico, dopo aver recentemente aperto una pizzeria all'interno della sua Tenuta Il Palagio, ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza nella terra che ha visto nascere il più famoso piatto della tradizione culinaria italiana. L'ex The Police è infatti in villeggiatura in Campania, nello specifico tra Positano e Capri.

Negli scorsi giorni ha fatto visita a Li Galli e si è reso protagonista di un divertente siparietto musicale per le strade dell'isola, accompagnato da due musicisti locali: Sting ha infatti intonato Englishman In New York assieme ad un mandolinista e un chitarrista dell'isola. La performance è stata ripresa e pubblicata su Instagram dall'utente gutamouraguedes

Guarda il video: