AC/DC, ecco perché Angus Young ha scelto di suonare per sempre una Gibson SG: "Tutto merito di Malcom"

Angus Young ha cominciato a suonare la chitarra a 15 anni poco dopo aver lasciato la scuola, la Ashfield Boys High School di Sidney di cui (su suggerimento della sorella Margaret) ha cominciato presto ad indossare la divisa sul palco. Nella famiglia Young suonano tutti, Angus è il più piccolo di sette fratelli (è nato il 31 marzo 1955) e comincia a fare pratica con le chitarre di Malcolm, Stevie e degli altri fratelli, tra cui una vecchia Hofner. Ma la sua trasformazione nel Diavoletto non è completa senza la Gibson SG che diventa la sua chitarra definitiva. La prima la compra nel 1970 in un negozio di strumenti usati all’angolo di casa nel quartiere di Burwood: «Era un modello del 1967 in legno marrone scuro. L’ho suonata finchè non è letteralmente andata in pezzi» ha raccontato. La SG è stata lanciata dalla Gibson nel 1961 in quattro modelli diversi (Junior, Special, Standard, Custom), nel 1966 viene ridisegnata e modificata fino al 1971, John Densmore dei The Doors inizia ad usarla dal 1965, Eric Clapton con i Cream usava un modello Standard chiamato “Fool” per via della grafica creata dal collettivo di artisti psichedelici The Fool, Tony Iommi ha usato un modello personalizzato con il manico per mancini e di colore nero nei primi album dei Black Sabbath.

Angus Young invece scopre la Gibson SG grazie a Malcolm: «Mi ha detto: vai in quel negozio e provala. Hanno le Les Paul e le Stratocaster, provale tutte se vuoi ma non dimenticarti di provare la SG» ha raccontato alla rivista specializzata Guitar Magazine, «Appena l’ho presa in mano ho detto: wow. Riuscivo a suonarla con grande facilità. L’ho presa subito». Da quel giorno, Angus Young non se ne separa più: «L’ho usata in tutti gli album degli AC/DC. La tiro fuori solo per suonare in studio perché ormai è piena di crepe e di buchi, ci sto molto attento». Quando gli AC/DC hanno iniziato la loro carriera, Angus si fatto costruire un'altra Gibson basata su un modello creato dal liutaio John Diggins, e nel corso degli anni ha creato con la Gibson la sua “signature” la Angus Young SG. «E’ tutto merito di Malcolm» ha detto a Guitar Magazine, «E’ ancora oggi la chitarra perfetta per me, ha un suono unico».