Bono è in vacanza all'Isola d'Elba: la passeggiata per strada e il saluto ai fan. Guarda il video

Bono continua la sua vacanza in Italia tra il Mar Ligure e il Tirreno.

Questa volta il leader degli U2 è stato visto passeggiare dopo cena a Marciana Marina, sull'Isola d'Elba, in compagnia di amici. Il rocker irlandese, ripreso da una fan, è stato accolto dagli applausi e dai complimenti degli abitanti del luogo, ringraziando per l'affetto battendo le mani e rispondendo con sorrisi.

Negli scorsi giorni il frontman degli U2 era stato visto a Porto Venere, e in seguito alla Palmaria, isola dell'arcipelago nel Mar Ligure. Proprio sull'isola Bono è stato avvistato e fotografato all'interno del ristorante La Locanda Lorena, in cui sarebbe entrato senza prenotazione chiedendo semplicemente un tavolo. Accompagnato da amici e parenti il rocker irlandese avrebbe ordinato un abbondante antipasto, un'orata da tre chili e un piatto di spaghetti dopo averli visti tra le portate servite da un cameriere in un tavolo vicino al suo.

Bono non è stato riconosciuto dai clienti del locale e ha cenato con molta tranquillità. Al termine della serata ha scritto "Grazie!" sul tovagliolo consegnato poi tra le mani del titolare della locanda.