I Foo Fighters inaugureranno la riapertura del Madison Square Garden di New York con il pubblico a pieno regime

“Aspettiamo questo giorno da più di un anno. E al Madison Square Garden si sentirà TANTISSIMO. New York, preparati per una lunga notte di urla a squarciagola, insieme per i 26 anni dei Foos”.

Così i Foo Fighters hanno annunciato su Twitter il loro primo concerto dopo più di un anno. L’evento sarà al Madison Square Garden di New York, il prossimo 20 giugno e sia la band che i fan non vedono l’ora. Ciò che rende questa serata ancora più speciale, infatti, è che la location potrà ospitare il pubblico a pieno regime, senza distanziamento sociale.

Per poter accedere alla venue, gli over 16 dovranno portare con sé l’attestazione dell’avvenuto vaccino contro il Covid-19. Per i più giovani, invece, basterà un test recente e ovviamente negativo. Durante il live non sarà obbligatorio indossare nessuna mascherina. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 10 giugno.

James Dolan, presidente esecutivo e CEO di MSG Entertainment, ha dichiarato: “Il Garden è pronto per il rock. Abbiamo aspettato questo momento per quindici mesi e siamo eccitati e finalmente pronti ad accogliere una venue piena di fan dei Foo Fighters, ruggenti e vaccinati, qui al Madison Square Garden”.

Questo concerto simboleggia un importante segnale di ripresa per le attività dal vivo negli Stati Uniti ed è solo il primo di una serie di live che porteranno presto la band di Dave Grohl in tour, per celebrare i loro… 26 anni di attività! Il tour per i 25 anni, infatti, si sarebbe dovuto tenere nel corso del 2020 ma tutti sappiamo com’è andata. La prima data sarà a Cincinnati il 28 luglio. Inoltre, i Foos saranno headliner al Lollapalooza di Chicago, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.