La band di Lennon Gallagher, figlio di Liam, ha pubblicato il primo disco. Ascoltalo qui

Gli Automotion, la band che vede tra i suoi membri anche Lennon Gallagher, hanno pubblicato il loro primo LP lo scorso 4 giugno.

In Motion, questo il titolo del debutto discografico, contiene cinque tracce, tre delle quali già pubblicate: Mind And Motion, View From The Precipice e Flight Of The Screaming Baboon.

Il figlio di Liam Gallagher è affiancato in questo progetto da Jesse Hitchman, Otis Eatwell-Hurst e Luke Chin-Joseph. I giovani musicisti hanno dichiarato che la scrittura dei pezzi è stata influenzata da dei nomi molto particolari e piuttosto artistici: Marcel Duchamp, John Cage, il gruppo tedesco Neu! e Robert Fripp.

L’EP vede al suo interno dei temi molto attuali, che vanno da quelli più sociali come il dominio della tecnologia, a quelli più personali come il cambiamento e il viaggio interiore verso qualcosa di nuovo mai fatto prima.

Ascolta qui il singolo Mind And Motion