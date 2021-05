Chad Kroeger: "i Nickelback non guadagnarono un dollaro con How You Remind Me!"

Chad Kroeger, frontman dei Nickelback, è stato ospite del podcast Sticks and Stones insieme al suo avvocato Jonathan Simkin. I due hanno ripercorso alcuni ricordi dei primi anni della band, in particolari quelli dell’uscita del loro primo album di successo, Silver Side Up.

La canzone che lanciò i Nickelback verso la fama fu How You Remind Me, contenuta proprio nel disco del 2001. E se pensate che questo brano, oltre al successo, regalò al gruppo un certo benessere economico, vi sbagliate di grosso!

Kroeger e Simkin, infatti, hanno dichiarato che quando una rock band ottiene un successo strepitoso con un brano, non necessariamente si arricchisce automaticamente. I due hanno raccontato di una cena con la loro casa discografica, la Roadrunner, molto particolare, subito dopo l’uscita della canzone, che per un attimo li fece sentire davvero molto ricchi. “Abbiamo fatto questa cena – ha detto l’avvocato – una sorta di strana cena con la Roadrunner. E poi ci hanno fatto avere una limousine. Ed ecco Chad e me, su e giù per Manhattan. E, mi ricordo, era tutto silenzioso. Della serie, siamo noi due, seduti qui. E poi ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Ma che c***o è successo? Siamo… siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi!’ e ci siamo abbracciati”. A questo punto, però, è intervenuto il cantante, a chiarire la situazione: “Ma a quel tempo, non penso che in realtà avessimo fatto dei gran soldi. Non credo di aver visto un dollaro dai proventi di How You Remind Me o dalle vendite record di Silverside Up. Ad ogni tour che stavamo facendo, probabilmente stavamo solo andando in rosso, anche perché bisogna pagare per il tour bus e per i dipendenti. Non c’è mai stato un momento in cui abbiamo visto un assegno del tipo 'Ah! Cosa vuoi comprare?'”.