Smashing Pumpkins: pronti a celebrare il 30° anniversario di Gish. Tutte le info!

Gli Smashing Pumpkins aggiungeranno un altro capitolo alla loro 'Gishtory' celebrando il 30° anniversario del loro album di debutto, Gish, con uno speciale evento in livestream di due ore.

Il disco fu registrato tra il dicembre del 1990 e il marzo del 1991 con il produttore Butch Vig agli Smart Studios di Vig nel Wisconsin.

Alle 2 italiane di domenica 30 maggio la band sarà online sui per una session di domande e risposte, l'ascolto della ristampa dell'album in vinile e l'anteprima speciale in esclusiva mondiale di alcuni brani inediti della band di Chicago. L'evento avrà luogo al Madame ZuZu's di proprietà di Billy Corgan a Chicago in Illinois.

I biglietti per assistere al livestream sono in vendita a 19,91 dollari (l'anno di uscita dell'album) e sono disponibili sullo shop online ufficiale della band. Una parte del ricavato dell'evento sarà donato al rifugio per animali no-kill PAWS di Chicago.

Il negozio di tè Madame ZuZu's celebrerà l'album per tutto il fine settimana, offrendo il merchandising di Gish in edizione limitata, stampe d'arte, poster ed esponendo una collezione privata di memorabilia ed offrendo una torta psichedelica a tema preparata dalla pasticceria vegana Pie Pie My Darling.

Inoltre, chi visiterà lo spazio del leader del gruppo potrà preordinare e ritirare una birra HOP Butcher in edizione limitata chiamata Soul Head, come l'amplificatore di Corgan.

Gli Smashing Pumpkins hanno inoltre lanciato un portale web per condividere i ricordi dei fan di Gish ed una caccia al tesoro digitale che si svolgerà sulle piattaforme sociali della band, dove verranno rilasciati indizi e curiosità relative all’album, per vincere l'ultima collezione di merch dei Gish.