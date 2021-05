Noel Gallagher: "tanta gente mi chiede un selfie chiamandomi Liam! Non li correggo mai..."

Se qualche anno fa la gente lo scambiava (a suo dire) per Johnny Marr dei The Smiths, anche ora le persone non sembrano aver chiaramente presente chi sia Noel Gallagher. Durante un'intervista rilasciata per il podcast del dj britannico Matt Morgan dal titolo "Funny How?", e riportato dal Daily Mail, l'ex chitarrista e autore degli Oasis ha descritto un divertente episodio, raccontando quanto più spesso le persone gli chiedano una fotografia scambiandolo per suo fratello Liam:

"Mi piace la maggior parte delle persone che incontro. C'è gente che mi dice 'Hey Liam, posso fare una fato con te?', e io dico 'certo! non c'è problema', e lascio correre senza correggerli".

La scorsa settimana il maggiore dei fratelli Gallagher aveva dichiarato di essere disposto a riformare gli Oasis se gli venissero offerti 100 milioni di dollari. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Liam che, come al solito, ha replicato al fratello andando completamente controcorrente: "riunirei gli Oasis a gratis!"