I KISS tornano protagonisti in una nuova serie di fumetti. Guarda le prime immagini

I Kiss tornano protagonisti di una serie di fumetti. La casa editrice Dynamite ha annunciato l'uscita di KISS: Phantom Obsession, la nuova serie antologica con protagonisti i quattro personaggi resi celebri dalla band di Gene Simmons e Paul Stanley.

The Starchild, the Demon, The Catman e Space-Ace saranno gli eroi della nuova serie di fumetti disegnata dal comix maker Ian Edginton.

Il primo volume di Kiss: Phantom Obsession sarà pubblicato in anteprima giugno 2021 dalla Diamond Comic Distributors, e sarà disponibile per tutti i fan da agosto 2021. I volumi potranno essere acquistati anche attrvarso le piattaforme sdi Comixology, Kindle, iBooks, Google Play, Dynamite Digital e ComicsPlus.

Pic: Dynamite

"Era il 1977 e avevo 14 anni. Scoprii i KISS nei numeri 12 e 13 di Howard The Duck! della Marvel", ha dichiarato il disegnatore Ian Edginton. "Non sapevo chi diavolo fossero, ma mi piaceva il look. Un mio amico che conosceva il loro rock mi ha fatto ascoltare l'album 'Love Gun' e ne sono rimasto affascinato, ecco perché 'Love Gun' (canzone e album) è sempre stato il mio disco preferito!"