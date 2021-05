Un autoritratto di Kurt Cobain all'asta a partire da 23.000 euro. Guarda la foto

Un autoritratto di Kurt Cobain sarà battuto all'asta il mese prossimo e potrebbe costare non meno di 23.000 euro. Il leader dei Nirvana regalò il suo disegno, che lo ritrae con una chitarra e la didascalia "Non so suonare e non me ne frega niente", al fotografo Jacque Chong, mentre la band promuoveva l’album Nevermind a Singapore nel 1992.

L'autoritratto del musicista è solo uno degli oggetti messi all'asta all'evento Music Icons organizzato dalla casa d’asta nel mese di giugno. Saranno presentati oltre 1.000 oggetti (strumenti, memorabilia, beni personali) posseduti e utilizzati da alcuni dei nomi più noti del panorama musicale internazionale.

Julien's Auctions ha gìà stabilito dei record con oggetti appartenuti a Cobain tra cui il cardigan indossato per l'MTV Unplugged a New York, venduto a 334.000 dollari. La chitarra Fender Mustang del tour In Utero venduta a 340.000 dollari e il maglione indossato durante il suo ultimo servizio fotografico venduto a 75.000 dollari e la chitarra Martin D-18E del 1959 di Cobain utilizzata per l'MTV Unplugged cenduta a poco più di 6 milioni di dollari.

Tutti i dettagli dei lotti all'asta sono disponibili su juliensauctions.com