KISS: UFFICIALE riprogrammato il concerto all'Arena di Verona l'11 luglio 2022. Tutte le info

L’unica data italiana dell’END OF THE ROAD WORLD TOUR dei KISS, originariamente prevista il 13 luglio 2020, poi posticipata il 12 luglio 2021 sarà riprogrammata l’11 luglio 2022 sempre all'Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su https://www.livenation.it/show-updates

I KISS, protagonisti assoluti della scena rock mondiale dai primi anni Settanta, si preparano per lo show più iconico di sempre. Gli ultimi concerti degli inventori del glam rock sono andati in scena nel 2019, quando i KISS hanno incendiato i palcoscenici di tutto il mondo con concerti sold-out. Inseriti nella Rock N Roll Hall of Fame, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e questa tournée sarà dedicata alla loro KISS Army Fan.

BIGLIETTI

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

Ancora disponibili anche i pacchetti VIP Experience che includono una foto con la band, accesso ad un esclusivo pre-show e un tour backstage.

Virgin Radio è la radio partner ufficiale del concerto.