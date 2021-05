Ewan McGregor racconta di quella volta che Noel Gallagher, durante una festa, gli ha insegnato a usare una spada laser

Nel corso di un’intervista per lo show statunitense Jimmy Kimmel Live, lo scorso 10 maggio, il grande attore scozzese Ewan McGregor ha rispolverato un vecchio ricordo che vede come protagonisti lui, Noel Gallagher e delle spade laser.

McGregor, che ha interpretato Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars , tornerà a vestire i panni del Maestro Jedi per la serie prodotta e distribuita da Disney+.

E proprio parlando di questo progetto, Kimmel ha chiesto all’attore: “Noel Gallagher, degli Oasis, in un’intervista ha sostenuto di aver fatto con te il tuo primo vero allenamento con le spade laser. C’è del vero in tutto questo?”. L’intervista a cui si fa riferimento risale al 2018: Noel raccontò l’aneddoto al sito StarWars.com, concludendo con l’affermazione che McGregor, alla fine “Era stato istruito”!

L’attore scozzese, in effetti, non ha smentito l’accaduto, anzi: “Beh, era la festa di compleanno per i 30 anni di Noel e lui viveva vicino a me a Londra, nella zona nord. Ero presente a questo party e poi ci fu una battaglia di spade laser molto presto, la mattina dopo. Però non mi ricordo di aver ricevuto delle vere e proprie indicazioni su come usarle. Non mi ricordo delle lezioni, da parte di Noel. Fu più che altro uno scontro in giardino”.

Vi state chiedendo chi vinse questa battaglia? Brutte notizie per voi: “Mi stupirei se uno dei due si ricordasse (chi ha vinto ndr)”, ha concluso McGregor. Per onore di cronaca, il vero maestro di combattimenti con spade laser per Obi-Wan è stato lo stunt coordinator e performer Nick Gillard, che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, con collaborazioni per film come Indiana Jones e l’ultima crociata, tutta la trilogia prequel di Star Wars e alcune pellicole della saga degli Alien.