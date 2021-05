Come imparare a suonare le canzoni di Ben Harper: il rocker pubblica i suoi spartiti su Instagram. Guardali qui

Ben Harper è senza dubbio uno dei cantautori americani più apprezzati e versatili degli ultimi anni e il suo ultimo album strumentale, Winter Is For Lovers, è forse uno dei dischi più emozionanti che abbia mai composto. Registrato in totale autonomia, grazie alla sua chitarra lap steel Monteleone, è una raccolta di 15 composizioni strumentali originali immaginate come una sinfonia. Una vera dichiarazione d'amore per uno strumento che all'interno di questo lavoro di studio è riuscito a far suonare come forse mai prima.

Per sottolineare quanto questo disco sia importante per lui, e per come possa essere apprezzato anche da tutti i chitarristi del mondo, il rocker californiano ha iniziato a pubblicare su instagram gli spartiti originali delle canzoni del disco, con tanto di tablatura per facilitare l'apprendimento e la comprensione anche per tutti coloro che non hanno dimestichezza con il pentagramma.

