Elvis Presley, l'ossessione per il fumetto DC che ispirò parte della sua carriera

Forse non tutti lo sano ma il Re del Rock And Roll in persona, Elvis Presley, era anche un grande fan dei fumetti per ragazzi e in particolare per quelli della DC Comics. La passione per un particolare personaggio era così tanta da spingerlo a creare la sua immagine iconica immagine proprio sulle fattezze di un fumetto.

All'inizio degli anni '50, Elvis Presley iniziava ad essere una star molto riconosciuta per via del suo aspetto così innovativo (capelli nero corvino con la brillantina e basettoni), ma fu negli anni seguenti che la sua immagine divenne immediatamente riconoscibile, grazie anche a particolari vestiti colorati e mantelli che ne contribuirono a costruire una delle più riconoscibili e importanti figure di tutto il '900. Ma come venne ad Elvis l'idea di disegnare e fabbricare quei vestiti così particolari? L'ispirazione arrivò probabilmente da Captain Marvel Jr., la versione adolescente del supereroe che oggi chiamiamo col nome di Shazam.

Il personaggio cambiò poi nome nel 1972 a seguito di un'omonimia con un personaggio dell'universo fumettistico della Marvel diventando Shazam Jr. Nessuno sa del vero motivo per cui Elvis fosse così appassionato di un personaggio minore della DC Comics, ma all'interno di Graceland, nella soffitta, è custodita l'intera collezione di fumetti di Captain Marvel Jr. della sua infanzia. Inoltre una copia, na numero 51 del 1947, è posizionata sulla scrivania della sua stanza d'infanzia nel complesso residenziale di Memphis Lauderdale Courts. Lo stesso Elvis diceva di amare tanto i fumetti, immaginandosi come l'eroe di quando li leggeva da bambino. Anche se non ha dichiarato espressamente che Captain Marvel Jr. era quell'eroe la sua collezione di fumetti è piuttosto eloquente. Non solo i mantelli e i vestiti di Elvis sembrano un chiaro omaggio al personaggio di Captain Marvel Jr. (che ha lo stesso taglio di capelli del Re del Rock) ma anche l'insegna della sua band sul palco conteneva una saetta, il simbolo del super eroe.