Come Neil Young ha incredibilmente ispirato Chris Martin per la scrittura di "Yellow" dei Coldplay

Neil Young è senza alcun dubbio uno sei più grandi cantautori di sempre, e non è certo una sorpresa che il suo stile e la sua musica siano stati fonte di ispirazione per altri grandi protagonisti del rock e del folk. Zio Neil lo è stato veramente per tutti, soprattutto per quei gruppi e quegli artisti che negli anni '90 sono riusciti a sbocciare e trionfare in cima alle classifiche di mezzo mondo. Se i Pearl Jam devono al grande cantautore canadese addirittura il nome della loro band (oltre ad aver registrato con lui l'album Mirror Ball del 1995) i Coldplay forse sono la band più musicalmente lontana dalla quale ci si può aspettare un legame così forte. Eppure Neil Young ha giocato un ruolo chiave anche per Chris Martin nella realizzazione del singolo Yellow.

Durante un'intervista di qualche anno fa rilasciata al magazine Rolling Stone e in diretta da Howard Stern, il frontman dei Coldplay ha raccontato l'enorme ruolo che Young ha avuto nell'origine di Yellow: "Avevo accordato la chitarra in un modo strano per suonare un'altra canzone chiamata Shiver, che avrebbe dovuto essere il singolo della svolta", ha spiegato Chris Martin. “Eravamo in uno studio Galles per registrare. La cosa più incredibile è che tutto è nato per caso! Stavo aspettando di iniziare la registrazione e il nostro produttore, Ken, stava raccontando quanto fosse bella la stellata in cielo di quella sera. Mentre aspettavo di prendere in mano la chitarra mi sono messo a scherzare canticchiando Guarda le stelle / Guarda, brillano per te / Erano tutte gialle".

Il racconto è proseguito all'interno della trasmissione di Howard Stern, descrivendo come ad un certo punto pensare a Neil Young sia stata la svolta per il brano: "Pensavo a Neil Young e iniziai a fare la sua imitazione solo per cercare di far ridere tutti". L'ascolto dell'album Harvest del cantautore canadese ha poi dato a Martin l'ispirazione finale per il brano: "Non appena mi è arrivata tra le mani la struttura di Yellow ho pensato, 'OK, questo brano suona davvero come un singolo di grande successo". La canzone vendette nei mesi seguenti oltre mezzo milione di copie solo nel Regno Unito.