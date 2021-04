La vita romana di Jared Leto fuori dal set, le foto degli ultimi mesi in giro per la Capitale

Dopo il clamoroso ritorno del suo Joker nella versione di Zack Snyder di Justice League, Jared Leto è impegnato nelle riprese di un nuovo film diretto dal grande regista Ridley Scott, House Of Gucci.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars si trova in Italia già da qualche mese per le riprese del lungometraggio (nel cast compaiono anche Adam Driver e Lady Gaga) che vedrà la luce nei prossimi mesi e che racconterà sul grance schermo la vera storia dell'omicidio di Maurizio Gucci orchestrato da Patrizia Reggiani.

Le riprese del film, dopo alcune settimane trascorse in Valle d'Aosta, a Milano e sul Lago di Como, si sono spostate da più di un mese a Roma dove Jared Leto sembra trovarsi particolarmente a suo agio anche fuori dal set. Il rocker e attore americano infatti si sta divertendo molto a percorrere le strade e raggiungere i luoghi della quotidianità romana, non soltanto ai piedi di storici monumenti. Nelle ultime settimane infatti, attraverso il suo profilo instagram, ha pubblicato diversi scatti della Capitale cercando di mostrare strade comuni, gli immancabili piatti della tradizione, attività locali e addirittura una chiesa con i fedeli in procinto di entrare a messa. Il frontman dei Thirty Seconds To Mars sembra gradire particolarmente la zona del Circo Massimo dove spesso pubblica storie e immagini delle sue tranquille passeggiate verso l'ora del tramonto.

Nel film House of Gucci Jared Leto interpreterà Paolo Gucci, cugino di Maurizio Gucci (Adam Driver) ed erede della maison di moda. L'irriconoscibile leader dei Thirty Seconds To Mars in una foto dal set: