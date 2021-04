Greta Van Fleet: "con il nuovo album vogliamo lasciarci alle spalle il confronto con i Led Zeppelin"

Mancano pochi giorni all’uscita del secondo album dei Greta Van Fleet, The Battle at the Garden’s Gate, in arrivo il 16 aprile e la band dei giovanissimi fratelli Kiszka nata nel salotto di casa nella cittadina di Frankenmuth, in Michigan ascoltando la collezione di vinili dei genitori piena di classici, non vede l’ora di dimostrare al pubblico che è riuscita a superare le proprie influenze con un suono più “cinematografico”.

Intervistato dal magazine Spin, il bassista Sam Kiszka ha spiegato cosa vuole dire essere paragonati sempre ai Led Zeppelin: «È una cosa che ti porti sempre dietro, ti fai sempre la domanda che nessuna band dovrebbe mai farsi: Siamo davvero uguali ai Led Zeppelin?. Registrare il secondo album è stata una liberazione, perché avevamo qualcosa da dimostrare soprattutto a noi stessi. Questo è quello che siamo capaci di fare, è una cosa nuova e ha valore. Ci siamo spinti oltre i nostri limiti, e siamo orgogliosi del risultato».

The Battle at the Garden’s Gate è stato composto durante il tour mondiale di Anthem of the Peaceful Army, che ha portato i Greta Van Fleet in tutto il mondo, e secondo quanto hanno raccontato riflette tutte le nuove esperienze fatte dalla band. "Abbiamo realizzato che, mentre crescevamo, siamo stati protetti da molte cose” hanno detto "Nel momento in cui abbiamo iniziato a viaggiare di più, incontrare nuove persone e culture diverse, la nostra definizione di normale è cambiata."

Tutti aspettano i Greta Van Fleet per scoprire l’evoluzione del loro suono e per capire come questa band riuscirà a portare avanti il linguaggio del rock, dopo averlo fatto scoprire alla propria generazione . Per registrare l’album The Battle at the Garden’s Gate hanno lasciato il Michigan e si sono trasferiti a Nashville per finire di comporre le canzoni, registrate a Los Angeles insieme a Greg Kurstin, produttore anche dei Foo Fighters.

«Tutto è cambiato» ha detto Sam Kiskza, «Tranne che quello che ci ha portato fino a qui fin dal primo momento».

TRACKLIST:

1. "Heat Above"

2. "My Way, Soon"

3. "Broken Bells"

4. "Built by Nations"

5. "Age of Machine"

6. "Tears of Rain"

7. "Stardust Chords"

8. "Light My Love"

9. "Caravel"

10. "The Barbarians"

11. "Trip the Light Fantastic"

12. "The Weight of Dreams"