Ozzy Osbourne è entrato a far parte della WWE Hall Of Fame! Guarda il video

Ozzy Osbourne è entrato a far parte della WWE Hall Of Fame, ovvero l’Olimpo della federazione maggiore per quanto riguarda la disciplina del Wrestling.

Ozzy è stato accolto nella sezione ‘Celebrity’, durante la cerimonia trasmessa il 6 aprile sul servizio di streaming statunitense US streamer Peacock e su WWE Network. La cerimonia, che ha raccolto le induzioni per il 2020 e per il 2021, è stata registrata al Tropicana Field a St. Petersburg, in Florida, tra il 30 marzo e il 1° aprile scorsi.

Ozzy ha accettato la nomina attraverso un video, trasmesso durante la cerimonia, registrato dal giardino della sua abitazione: “Ciao, qui parla Ozzy – dice il cantante, con tanto di cappello e occhiali da sole neri – grazie mille WWE per questo fantastico riconoscimento. Non lo merito, ma grazie a tutti! È davvero tutto merito dai fan, voglio dire, i fan ci mantengono vivi, gira tutto attorno a loro. Voglio ringraziare Vince McMahon (attuale presidente e amministratore delegato della WWE ndr) e Triple H (wrestler ma anche azionista di minoranza nonché vicepresidente esecutivo della WWE ndr). Grazie mille e che Dio vi benedica!”.

Da sempre la voce dei Black Sabbath è legato al mondo del wrestling, di cui è grande fan. Nel corso degli anni ha fatto parecchie apparizioni su WWE TV, come spettatore, special guest o come performer, per esempio nel 2007 a Baltimora per la trasmissione SmackDown.

Ozzy entra a far parte della sezione ‘Celebrity’ della WWE Hall Of Fame accanto a personaggi come Snoop Dogg, Drew Carey, Mike Tyson, Arnold Schwarzenegger, Mr. T e Donald Trump.