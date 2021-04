Metallica, all'asta la storica chitarra utilizzata da Kirk Hammett per il video di One. Guarda le foto

Sarà messa all'asta la bellissima chitarra ESP utilizzata da Kirk Hammett durante la registrazione del video musicale di One, il singolo tratto dall'album ...And Justice for All.

L'asta, che si terrà per i prossimi giorni presso la casa Dallas Heritage Auctions, parte da una base di 26.000 dollari.

La chitarra in questione è un modello del produttore giapponese ESP in stile Strat con finitura in legno naturale della serie 400. Ulteriori specifiche rivelano che è completa di tre pickup single coil, una custodia nera e il tremolo Floyd Rose. Ha un manico in palissandro, pesa quasi 3,6 chili e viene fornita nella sua custodia rigida originale. Lo strumento è anche firmato dallo stesso chitarrista dei Metallica con inchiostro d'argento e include il certificato di autenticità.

"Il video 'One' dei Metallica del 1989 è stato il primo videoclip che la band abbia mai realizzato", ha dichiarato un responsabile della casa d'aste Heritage Auctions nel comunicato, "avendo pubblicato tre album senza alcun video promozionale fu un problema all'epoca realizzare un video di cinque minuti del terzo singolo del loro quarto album. Girato in bianco e nero utilizzando anche alcuni spezzoni tratti dal film del 1971 Johnny Got His Gun, il video di " One" diventò subito un punto di riferimento per MTV".