Aerosmith: il vero significato di Dude (Looks Like A Lady) e come Vince Neil dei Mötley Crüe abbia ispirato Steven Tyler

Dude (Looks Like a Lady) è senza alcun dubbio una delle più famose e riconoscibili hit mai scritte dagli Aerosmith. Il brano del 1987 contenuto nell'album Permament Vacantion venne prodotto dal grande e prolifico produttore Desmond Child (KISS e Bon Jovi) e in una recente intervista ha raccontato la nascita di quel brano, con un significato tanto ambiguo quanto legato ad un episodio divertente.

Sebbene il cantante Steven Tyler e il chitarrista Joe Perry non volessero il contributo di Desmond Child per l'album, fu proprio lui a renderlo un successo incredibile, complice una formula che negli anni '80 permise a tantissime band di arrivare facilmente in cima alle classifiche con brani leggendari (Livin' On A Prayer dei Bon Jovi è il vero tesoretto di Child).

"È stato Steven a inventare il titolo", ha raccontato il produttore alla trasmissione Celebrity Access in una recente intervista, "ma lo cambiò in 'Cruisin' for the Ladies' perché pensava che 'Dude (Looks Like a Lady)' potesse sembrare offensivo nei confronti della comunità gay. Ma io dissi: "Sono gay. Non è offensivo. È fantastico! "E li convinsi a seguire quella strada".

"Fondamentalmente abbiamo scritto una canzone su una storia che Steven mi aveva raccontato" racconta Desmond Child, "una volta entrò in un club e vide questa splendida creatura in fondo al bar, con i capelli color platino e le unghie nere, una pelle color porcellana, dei bei gioielli e con una sinuosa cintura. Poi la "creatura" si girò e Steven si accorse che si trattava di Vince Neil dei Mötley Crüe! E mi disse 'Mio Dio, quel tizio sembra una ragazza!' "