Un reverendo ha tenuto per sbaglio una messa in streaming con il filtro da Blues Brothers: "aspettavamo solo che vedesse la luce"

Il bello di internet passa anche attraverso i piccoli divertenti errori che possono rendere virali anche i più semplici contenuti. E quello che è successo al Reverendo Vaughan Roberts è forse una delle più involontarie opere di evangelizzazione che abbia mai fatto nella sua carriera.

Durante la messa di domenica, officiata in streaming per via dell'emergenza legata alla pandemia, il vicario della St Mary’s Church di Warwick ha iniziato il suo discorso di benvenuto alle celebrazioni utilizzando per sbaglio il filtro dei Blues Brothers. Il video, che sottolinea la vera "missione per conto di Dio", ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo e il Reverendo Roberts ha spiegato che l'errore è dovuto a sua moglie Mandy, 62 anni, che aveva inavvertitamente aggiunto un filtro dei Blues Brothers mentre stava configurando il suo telefono cellulare per lo streaming.

"Almeno non era il filtro di Rambo o del Padrino!" ha sottolineato il reverendo che scherzosamente ha sottolineato quanto la sua figura con quel filtro lo faccia assomigliare più a John Belushi che a Dan Aykroyd. "Mi sono accorto dell'errore solo quando sono arrivato a casa, trovando sui social media tantissime fotografie che mi ritraevano con occhiali e cappello", ha aggiunto reverendo Roberts, "a differenza del film, però non ho fatto la ruota lungo la navata centrale".

La messa del mattino di padre Roberts, che di media ha tra i 20 ei 30 spettatori, ha visto collegate contemporaneamente 2.500 persone.

"Nel film i Blues Brothers sono in missione per conto di Dio per raccogliere i fondi da destinare alle suore dell'orfanotrofio dove sono cresciute facendo concerti. Mentre stiamo cercando di raccogliere 2 milioni di sterline per finanziare riparazioni urgenti alla nostra torre simbolo per evitare la sua chiusura". Nonostante il Reverendo Roberts si sia fatto una bella risata riguardo al divertente dell'incidente, ha detto che il suo travestimento in streaming non diventerà una tradizione settimanale nella storica chiesa di 900 anni: "Sebbene alcuni membri della congregazione si stiano chiedendo come mi vestirò questa domenica, posso assicurare loro che è stato solo un incidente".

I commenti pubblicati poi dagli utenti sui social media hanno fatto il resto, rendendo la performance di padre Roberts un vero e proprio caso. L'utente Tom Caswell ha scritto: "Dovresti farlo ogni settimana - Rev Roberts ha dimostrato che è veramente un Soul Man". Ma il più divertente è senza dubbio quello dell'utente Ben Kingston: "Stavamo solo aspettando che iniziasse a fare le capriole lungo i corridoi con James Brown che chiedeva, 'Riesci a vedere la luce?!'"