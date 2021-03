The Rolling Stones, il mistero dei 50 brani inediti pubblicati (per sbaglio) online. Ecco tutte le tracce

Un vero e proprio mistero circonda da ieri il nome dei Rolling Stones dopo che per poche ore sono finite in rete decine di canzoni mai pubblicate prima dalla band di Mick Jagger e Keith Richards. Che chi ha pensato ad un "attacco hacker", chi ad un errore della casa discografica o addirittura di una strategia dei detentori dei diritti per estendere il copyright sui brani anche per le piattaforme in streaming.

Le canzoni che per qualche momento sono state sotto gli occhi (e le orecchie) di tutti comprendono tracce mai pubblicate prima dalla band e registrate tra il 1966 al 2002. All'interno di questa selezione, che ha addirittura il titolo ufficiale di "Filly Finished Studio Outtakes Volume 1-2-3", compariva la prima versione inedita di It's Only Rock n Roll registrata con David Bowie, Curtis Meets Smokey del ‘66 e registrata con Brian Jones in formazione, una versione realizzata dagli Stones di Too Many Cooks (successivamente pubblicata come canzone solista di Mick Jagger) e alcuni inediti dei primi anni 2000.

Al momento la band non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma la quantità di informazioni così dettagliate suggerirebbe una probabile e futura commercializzazione e pubblicazione ufficiale dell'opera

La tracklist di "Filly Finished Studio Outtakes Volume 1-2-3":

CD 1/VOLUME 1 (TIME 79:20)

1. NOBODY PERFECT, 1975

2. TROUBLE’S A COMING, 1972

3. DREAMS TO REMEMBER, 1983

4. DON’T LIE TO ME, 1972

5. FLI JIM, 1978

6. ELIZA LIPCHINK, 1983

7. DEEP LOVE, 1985

8. SHE’S DOING HER THING, 1967

9. PUTTY IN YOUR HANDS, 1962

10. DOG SHIT, 1983

11. 20 NIL ca 1991

12. TELL HER HOW IT IS, 1971

13. YOU BETTER STOP THAT, 1983

14. SCARLET, 1975

15. WALK WITH ME WENDY, 1974

16. NEVER MAKE YOU CRY, 1977

17. PART OF THE NIGHT, 1976

18. LOW DOWN, 1997

CD 2/VOLUME 2 (TIME 74:32)

1. IT’S A LIE, 1978

2. I CAN’T SEE NO ONE ELSE, 1985

3. NOT THE WAY TO GO, 1977

4. GIVING IT UP, 1989

5. HANDS OFF, 1986

6. BUILT THAT WAY, 1984

7. KEEP IT COOL, 1982

8. CAN’T FIND LOVE, 1983

9. YOU WIN AGAIN, 1977

10. BLOOD RED WINE, 1968

11. FAST TALKING SLOW WALKING, 1972

12. Cooking Up, 1982

13. EVERY TIME I BREAK HER HEART, 1977

14. DREAM ABOUT, 1992

15. FLIP THE SWITCH, 1998

CD 3/VOLUME 3 (TIME 78:17)

1. SANCTUARRY, 1994

2. DESPERATE MAN, 1973

3. PRAIRIE LOVE, ca 1993

4. LIVING THE HEART OF LOVE, 1974

5. STILL IN LOVE WITH YOU, 1982

6. I TRIED TO TALK HER INTO IT, 1982

7. MIGHT AS WELL GET JUICED, 1998

8. TOO MANY COOKS, 1973

9. CURTIS MEETS MONKEY, 1966

10. COVERED IN BRUISES, 1981

11. IVY LEAGUE, 1994

12. TOO TIGHT, 1998

13. CRISS CROSS, 1972

14. STRICTLY MEMPHIS, 1995

15. IT’S ONLY ROCK’N’ROLL, 1973

16. STUDIO JAMM SESSION (Extreme Western Grip), 2002

17. STUDIO JAM SESSION (Well Well), 2002