KISS, Tommy Thayer scopre di avere una figlia a 60 anni: "La cosa più bella dei miracoli è che ogni tanto avvengono davvero"

Nel mondo delle rockstar si dice con ironia che se ti ricordi qualcosa del tuo passato da rockstar vuol dire che non l’hai vissuto davvero.

Per questo ogni tanto nella vita dei musicisti succedono cose bizzarre, come scoprire di avere dei figli. L’esempio più famoso è Steven Tyler che nei primi anni ’90 ha scoperto di essere il padre di una figlia di cui ignorava l’esistenza, Liv Tyler (in realtà si dice sia stata lei a rendersene conto guardando delle foto di lui sui palco) e con lei ha costruito il rilancio degli Aerosmith facendola partecipare nel 1994 al videoclip di Crazy che ha avuto un successo clamoroso, lanciandola anche come attrice. Il rapporto tra i due è diventato strettissimo, come ha detto Liv Tyler: «Io e papà andiamo molto d’accordo, a parte il fatto che mi ruba sempre i vestiti».

Adesso è successo a Tommy Thayer, chitarrista dei Kiss dal 2002 (in cui interpreta il personaggio di Spaceman), che a 60 anni ha scoperto di essere il padre di una ragazza di nome Sierra, che ha conosciuto l’estate scorsa. «Ho aspettato il momento giusto per dirlo a tutti» ha scritto in un post su Instagram con una foto di lui e Sierra sorridenti vicino alla spiaggia «Abbiamo passato già molto tempo insieme, ci siamo conosciuti e abbiamo creato un forte legame. È una persona sincera e bellissima, credo che lei pensi lei lo stesso di me e non potrei essere più felice». Tommy Thayer non ha voluto condividere altri dettagli sul passato della figlia, e ha aggiunto: «La cosa più bella dei miracoli è che ogni tanto avvengono davvero».

Per quanto riguarda i Kiss, impegnati da gennaio 2019 nel tour di addio End of the Road che doveva concludersi con una ultima gloriosa data nella loro città, New York il 17 luglio 2021 ma è stato posticipato al 2022,

Tommy Thayer ha detto: «I Kiss non spariranno mai. Anche se non faremo più tour, la musica continuerà per sempre e così anche i personaggi, il merchandise e il marchio della band. Non riesco ad immaginare il contrario».