Bleach, primo album in studio dei Nirvana, sarà ristampato da Tapehead City in versione cassetta blu. L'edizione chiamata "Blew", in onore della traccia di apertura del disco (e l'ultimo suonato live dalla band il 1° marzo del 1994 a Monaco in Germania), sarà limitata a 1.989 copie per celebrare l'uscita del 15 giugno 1989. La pubblicazione è prevista per il prossimo 22 marzo al prezzo di 8.99 dollari.