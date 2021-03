Keith Richards: "Amo il cinema. Ecco quali sono i miei tre registi preferiti"!

Keith Richards è un grande amante del cinema e ha recentemente dichiarato: "L'altra notte, ho davvero fatto incazzare la mia signora perché sono rimasto sveglio a guardare i vecchi film di Sherlock Holmes". Ma la sua passione per le pellicole in bianco e nero non si ferma qui: "Amo i film muti", ha aggiunto, "e ci scrivo su la musica".

Nel 2008, durante la promozione del film sul concerto dei Rolling Stones diretto da Martin Scorsese, Shine a Light, il chitarrista fece una lista dei suoi registi preferiti, tra cui figuravano D.W. Griffith (regista di Nascita di una Nazione del 1915) e Alfred Hitchcock (Rebecca - La prima moglie del 1940, Notorius del 1946, La finestra sul cortile del 1954, Caccia al ladro del 1955, Psyco del 1960, gli Uccelli del 1963).

Ma Keith Richards è anche molto orgoglioso di aver lavorato al fianco di Martin Scorsese. "Ho sempre apprezzato molto i suoi film da Mean Streets (1973) in poi. Penso sia in assoluto tra i migliori registi di sempre".