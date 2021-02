Jim Morrison, annunciata la pubblicazione di un libro con tutte le sue poesie e testi di canzoni mai registrate

Sarà pubblicato il prossimo 8 giugno un nuovo libro, di quasi 600 pagine, contenente tutti gli scritti, le poesie, gli articoli e i testi (alcuni mai registrati e inediti) di Jim Morrison.

"The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics", che è stato realizzato e confezionato grazie alla società che cura il materiale del compianto leader dei The Doors, conterrà sia lavori precedentemente pubblicati che materiale inedito, inclusi alcuni testi di canzoni mai registrate, poesie, pensieri trascritti dal suo taccuino, disegni, foto e tanto altro.

Particolarmente degni di nota sono i dettagli riguardanti alcuni scritti legati agli anni più turbolenti e misteriosi di Jim Morrison. Taccuini scoperti di recente rivelano le sue riflessioni sul processo del 1970 a Miami, in cui è stato condannato con accuse di oscenità e volgarità. All'interno della raccolta sarà inclusa anche quella che si ritiene essere la sua ultima raccolta di scritti realizzati a Parigi nel 1971, non molto prima della sua morte all'età di 27 anni.

Per tutti gli amanti del cinema, all'interno è contenuta anche la sceneggiatura in bozza di The Hitchhiker, un lungometraggio che non è mai stato completato, anche se alcune parti sono state incluse in HWY: An American Pastoral, un cortometraggio del 1970 in cui Morrison interpreta un vagabondo omicida. In un'intervista del 1971 con Ben-Fong Torres, il leggendario frontman considerò il progetto come "una sorta di esercizio, un riscaldamento per qualcosa di più grande".

A cinquant'anni dalla sua morte, la raccolta sembra essere un ritorno alle radici di Morrison, con il suo costante desiderio di essere un vero scrittore. Nel 1969, il magazine Rolling Stone chiese al poeta diventato rock star se immaginava di gravitare più verso la carta stampata piuttosto che il canto: "Questa è la mia più grande speranza", disse "Questo è sempre stato il mio sogno".