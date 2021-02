Gli Evanescence hanno suonato Wasted On You in diretta da Jimmy Kimmel. Guarda il video del live

Gli Evanescence hanno suonato in diretta nella trasmissione di Jimmy Kimmel, a distanza, il singolo Wasted On You in vista dell'uscita del nuovo lavoro di studio The Bitter Truth prevista per il 26 marzo, a 10 anni di distanza dal precedente album di inediti della band.

Amy Lee e il resto del gruppo hanno suonato il brano dalle rispettive abitazioni e studi, nello specifico da California, Florida, Georgia e Germania.

Guarda il video:

Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, il nuovo album The Bitter Truth sarà una raccolta di brani che si ispirano alle realtà spesso amare di questo XXI secolo. In Yeah Right, brano caratterizzato da un travolgente sound industrial, Amy Lee racconta con cinismo l’esperienza della band maturata fino ad oggi nell’industria musicale.

Dall'album sono stati estratti i singoli Wasted On You, The Game Is Over, Use My Voice e Yeah Right