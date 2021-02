I White Stripes hanno pubblicato per la prima volta il live From the Basement. Guardalo qui in versione integrale

I White Stripes hanno pubblicato per la prima volta in assoluto la loro performance From the Basement registrata nel 2005 presso i Maida Vale Studios di Londra, insieme al leggendario produttore musicale Nigel Godrich, meglio conosciuto per il suo contributo sui lavori dei Radiohead, su tutti l'album OK Computer.

La performance venne registrata in occasione dell'uscita dell'album Get Behind Me Satan, un disco che portava il suono della band di Meg e Jack White verso una direzione più cruda e punk rispetto alle influenze classic rock dei lavori passati. Nonostante i suoni diversi l'album riuscì a piazzarsi alla terza posizione della classifica Billboard 200.

"La missione di From The Basement è quella di poter catturare grandi performance nella maniera più diretta e bella possibile sia dal punto di vista sonoro che visivo", ha spiegato il produttore Nigel Godrich in un comunicato stampa, "Siamo stati così fortunati ad avere il contributo e il supporto di Jack e Meg, che hanno capito subito il concetto del nostro show. Così abbiamo la possibilità di avere tra le mani questa straordinaria istantanea del loro stile e della loro incredibile energia".

Guarda qui la performance completa dei The White Stripes registrata nel 2005 per il format From the Basement ai Maida Vale Studios di Londra:

Scaletta:

- Blue Orchid

- Party of Special Things To Do

- Forever For Her (Is Over For Me)

- As Ugly As I Seem

- Little Ghost

- Red Rain