Myles Kennedy annuncia il nuovo album solista "Ides Of March". Ascolta qui e guarda il video del primo singolo In Stride

Il frontman degli Alter Bridge Myles Kennedy ha annunciato la pubblicazione di The Ides of March, il suo secondo album solista di inediti.

Il cantautore americano pubblicherà il nuovo disco il prossimo 14 maggio, promettendo uno sguardo molto più incentrato al rock, al blues e al country rispetto al precedente lavoro del 2018 Year Of The Tiger, in cui le sonorità acustiche erano il filo conduttore delle 12 tracce che componevano il disco.

Il primo brano estratto dal nuovo album di inediti di Myles Kennedy è In Stride, marcatamente hard blues e accompagnato da un videoclip animato diretto dal regista Stefano Bertelli. Il disco The Ides of March, prodotto e registrato in Florida da Michael "Elvis" Baskette, è stato realizzato con il supporto degli stessi musicisti che hanno registrato il precedente album, Zia Uddin alla batteria e il bassista Tim Tournier. All'interno del disco, come sentirete anche dalla prima traccia pubblicata, a farla da padrone è la chitarra e in particolar modo l'utilizzo della slide guitar. Mentre Year Of The Tiger rappresentava più un'esplorazione acustica attraverso la mente di Myles, The Ides Of March lo vede imbracciare la sua chitarra elettrica e spingersi oltre come chitarrista/cantautore.

"Rilassati. Questo riassume più o meno tutto", spiega Myles Kennedy a proposito del singolo. "Il testo dipinge l'immagine di un survivalista che si prepara a un'imminente apocalisse zombie. È stato ispirato dalla prima ondata di chiusure, mentre tutti compravano grandi quantità di carta igienica e provviste. Ho iniziato a chiedermi se fosse saggio provare a cambiare un po' la prospettiva e non reagire eccessivamente... mantenere la calma e andare avanti".

Ascolta qui il primo singolo In Stride:

Tracklist:

1) Get Along

2) A Thousand Words

3) In Stride

4) The Ides of March

5) Wake Me When It’s Over

6) Love Rain Down

7) Tell It Like It Is

8) Moonshot

9) Wanderlust Begins

10) Sifting Through The Fire

11) Worried Mind

The Ides Of March sarà disponibile nei seguenti formati:

- Album Digitale

- 1 CD Jewel Case

- 1 CD Digipack (mailorder Napalm, limitato a 500 copie in tutto il mondo)

- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 2 LP Gatefold Gray Vinyl (solo resto del mondo)

- 2 LP Gatefold Bottle Green Transparent Vinyl (mailorder Napalm, limitato a 400 copie in tutto il mondo)

- Die Hard Limited Edition: 2 LP Gatefold Clear Splatter Mint/Violet/White Vinyl + Aluminum Print (mailorder Napalm, limitato a 300 copie in tutto il mondo)

- Limited Deluxe Box: Glow In The Dark Vinyl + Cover Artprint + 7” Glow In The Dark "A Thousand Words” Vinyl Demo Single + Pendant + Slipmat (mailorder Napalm, limitato a 700 copie in tutto il mondo)