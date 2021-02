Rock & Roll Hall Of Fame 2021, in nomination anche Foo Fighters, Iron Maiden e Rage Against The Machine. Scoprili tutti

Sono state rivelate le nomination per la classe 2021 della Rock & Roll Hall Of Fame.

Con un video caricato sugli account ufficiali dell'organizzazione Greg Harris, presidente e amministratore delegato dell'accademia, ha svelato tutti i nomi che entreranno in votazione per l'accesso nell'ambita sala. Il requisito minimo per le band al fine di essere nominate e introdotte nella Rock & Roll Hall Of Fame è che siano state fondate da almeno 25 anni.

Tra i nomi che più saltano all'occhio compaiono per la prima volta i Foo Fighters (quest'anno al loro venticinquesimo anno di attività), gli Iron Maiden, i Rage Against The Machine, i Devo, i New York Dolls e tanti altri.

Per tutti coloro che volessero partecipare alle votazioni basta cliccare sul link vote.rockhall.com ed esprimere la propria preferenza.