Serj Tankian pubblica il singolo Elasticity, scritto originariamente per i System Of A Down. Ascoltalo qui

Serj Tankian, frontman dei System Of A Down, ha pubblicato il primo estratto da Elasticity, l'attesissimo EP solista che vedrà la luce il prossimo 19 marzo. Il brano, che sarà la title track dell'album, è stato pubblicato insieme al video ufficiale diretto dal regista Vlad Kaptur.

Serj Tankian ha così spiegato la scelta di far uscire questo EP in veste solista: "Qualche anno fa avevo iniziato a pensare di registrare un altro disco con i ragazzi dei System Of A Down, così cominciai a lavorare su una serie di canzoni che ho arrangiato in versione puramente rock proprio per quello scopo. Ma visto che all'epoca non eravamo in grado di avere una visione chiara di un disco dei SOAD, ho deciso di pubblicare queste canzoni con il mio nome". Oltre alla title track all'interno dell'EP ci saranno i brani Electric Yerevan, un vero e proprio grido di battaglia dedicato alla sua amata Armenia, Your Mom, How Many Times? e Rumi, un brano che Serj ha voluto scrivere per suo figlio Rumi e per l'omonimo poeta persiano del tredicesimo secolo.

Ascolta qui Elasticity:

I System Of A Down non pubblicano un album completo dai tempi di Mezmerize e Hypnotize del 2005. Solo negli ultimi mesi del 2020 sembra che la band abbia trovato una nuova armonia anche in studio pubblicando il doppio singolo Protect The Land e Genocidal Humanoidz.