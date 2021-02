Ozzy Osbourne, Lacuna Coil e Megadeth diventano protagonisti nei fumetti di Batman! Guarda le copertine

I grandi nomi dell'hard rock e del metal mondiale diventano protagonisti dei fumetti DC Comics all'interno della collezione Dark Nights: Death Metal - Band Edition, l'ultima collaborazione nata tra la casa fumettistica di Batman e le star della musica rock e metal.

Dai Lacuna Coil ai Megadeth fino ai Ghost e al Principe delle Tenebre Ozzy Osbourne, i protagonisti dell'immaginario hard rock e metal entrano nell'universo di Batman, Joker, Wonder Woman e Superman con un'edizione speciale della serie Dark Nights: Death Metal. I numeri della serie, disegnati da 7 disegnatori di fama mondiale, saranno pubblicati e distribuiti in tutto il mondo nel corso del 2021.

La stessa Cristina Scabbia, frontwoman dei Lacuna Coil e grande appassionata del mondo nerd, ha commentato così la copertina che vedrà protagonista lei e la sua band: "Beh beh, diciamo che ci sono news oltremodo fantastiche in casa @lacunacoilofficial! Onorati e molto, molto felici di questa nuova collaborazione con @dccomics e il Batman che ride e di essere in meravigliosa compagnia insieme ad @ozzyosbourne , @megadeth , @thebandghost , @officialopeth @sepultura e @dreamtheaterofficial per queste copertine da collezionare assolutamente"

Il disegnatore della copertina che vedrà protagonista il Principe delle Tenebre Ozzy Osbourne, Marco Mastrazzo, ha così commentato la reazione della moglie Sharon Osbourne alla visione della sua opera:

"Ozzy e Batman who laughs

La cosa che so per certo è che a Sharon Osbourne è piaciuta.

Ringrazio i ragazzi di Panini, Nicola Peruzzi in special modo e la DC per avermi dato l'opportunità di collaborare con loro e con la crew del leggendario Ozzy Osbourne".

Guarda qui tutte le copertine:

Numero 1: Band: Megadeth

Disegnatore della copertina: Juanjo Guarnido

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juanjo Guarnido (@juanjoguarnido)

Numero 2: Band: Ghost

Disegnatore della copertina: Werther Dell'Edera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Werther Dell'Edera (@wertherscut)

Numero 3: Band: Lacuna Coil

Disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Fuso (@antoniofuso)

Numero 4: Band: Opeth

Disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mathieu Lauffray (@lauffray_studio)

Numero 5: Band: Sepultura

Disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SEPULTURA (@sepultura)

Numero 6: Band: Dream Theater

Disegnatore della copertina: Santi Casas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dream Theater (@dreamtheaterofficial)

Numero 7: Band: Ozzy Osbourne

Disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mastrazzo (@marco_mastrazzo)

In Italia la collezione sarà distribuita da Panini Comics. Il comunicato ufficiale: