Oasis, ecco perché si rifiutarono di partecipare alla colonna sonora di Trainspotting

Trainspotting è senza alcun dubbio uno dei film simbolo degli anni '90, non solo per il cast e l'opera visiva che rappresenta, ma anche per una colonna sonora che in pochissimo tempo è diventata il simbolo stesso di quel decennio.

All'interno di quella raccolta di canzoni così varia, alternativa e ben strutturata compaiono giganti del rock e della musica alternative come Iggy Pop, Lou Reed, gli Underworld e i Blur, la band rivale degli Oasis nella battaglia del britpop.

L'unico brano originale composto appositamente per il film proveniva proprio dalla band di Damon Albarn. Il frontman ha registrò il brano Closet Romantic esclusivamente per il lungometraggio diretto da Danny Boyle. E gli Oasis?

Solo 20 anni dopo l'uscita del film originale si scoprì che gli Oasis avevano rifiutato la possibilità prendere parte alla realizzazione della colonna sonora. Nel 2016, durante un'intervista, il produttore di Trainspotting Andrew Macdonald e la costumista Rachel Fleming spiegarono il rifiuto della band dei Fratelli Gallagher: "Danny abita vicino a Manchester, ed era molto smanioso che Noel Gallagher facesse qualcosa per il film, ma c'era una ragione ben precisa per cui non lo fece. Venne anche alla premiere del film a Cannes, ma non so perché non ha fatto un brano musicale".

La costumista Rachel Fleming ha poi aggiunto: “Ho incontrato Noel la scorsa settimana e mi ha detto: 'Avrei fatto qualcosa, ma onestamente pensavo fosse per i Trainspotters. Non lo sapevo". In inglese il trainspotter è una persona ossessionata dai treni, ma nel linguaggio urbano indica anche persone psicologicamente instabili.

Neol Gallagher spiegò così nel 2019 il motivo che lo spinse a rifiutare l'offerta del regista Danny Boyle: "Nessuno me l'aveva detto, perché nel titolo non è stato scritto "eroina"? Non avevo mai sentito parlare di Irvine Welsh, non sono molto intellettuale e non leggo libri. Trainspotting? Un film sulla ricerca dei treni? Ero tipo, "Nah, stai bene amico" Non sapevo che sarebbe diventato uno dei più grandi film britannici di tutti i tempi".