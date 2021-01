Slash: “Durante il lockdown sono stato davvero impegnato, ho composto un sacco di nuovo materiale!”

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti ma Slash è riuscito a trarne anche qualcosa di buono. Il chitarrista dei Guns N’ Roses, infatti, ha approfittato del periodo trascorso dentro casa in quarantena per concentrarsi sul suo lavoro e per comporre nuovi brani.

Il musicista lo ha raccontato durante un’intervista online con Nick Bowcott della Sweetwater Academy, spiegando di aver affrontato i mesi più difficili trovando conforto nella musica: “Sono stato davvero molto impegnato – ha detto – se non altro, questo periodo mi ha permesso di avere del tempo per mettere a frutto la mia creatività, quindi è andata bene. Il lockdown mi ha dato l’opportunità di comporre e di focalizzarmi sul mio lavoro, anziché andare sempre di fretta. Da tutto questo è nato un sacco di buon materiale”.

Slash ha anche collaborato con gli altri musicisti del suo gruppo: “Ho composto un sacco di roba per conto mio – ha proseguito – poi Todd Kerns (bassista nel gruppo di Slash con Myles Kennedy & The Conspirators ndr) è venuto da me da Las Vegas e ha inserito le parti di basso nei pezzi. Poi ho inviato quanto abbiamo realizzato a tutti gli altri. Quando possibile, ci riuniamo tutti insieme e facciamo delle jam sessions. In questo periodo lo abbiamo fatto due volte”.

Non è la prima volta che Slash parla del lavoro fatto negli ultimi mesi: nelle scorse settimane, il chitarrista ha già detto più volte che ultimamente sta mettendo a punto delle nuove idee per il nuovo album con Myles Kennedy e i Conspirators, il seguito di Living The Dream, pubblicato nel settembre del 2018 con la sua etichetta discografica, la Snakepit Records, in collaborazione con la Roadrunner Records.

Di recente il chitarrista ha parlato anche della situazione dei Guns N’ Roses, spiegando che anche loro stanno continuando a lavorare su alcuni nuovi brani. Slash è fiducioso e spera che entro il 2021 verrà pubblicato qualcosa di nuovo: questa è la speranza di tutti i fan, considerando che l’ultimo album della band, Chinese Democracy, risale all’ormai lontano 2008. Durante quest’ultima intervista, però, Slash ha parlato solo dell’altro suo progetto: sul fronte dei Guns, dunque, al momento tutto tace.