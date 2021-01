Foo Fighters: è in arrivo il sake ufficiale della band. Guarda il video

I Foos in occasione della pubblicazione, il prossimo 5 febbraio, del loro decimo album in studio Medicine At Midnight hanno deciso di produrre, con la compagnia giapponese Tatenokawa, un proprio sake.

La bevanda si chiamerà Hansho (Midnight) è sarà disponibile in due versioni diverse - blu ed argento: "I membri dei Foo Fighters, che amano la bevanda, hanno assaggiato e preparato due tipi di sake Junmai Daiginjo di alta qualità" hanno dichiarato i responsabili della Tatenokawa.

La band su Instagram ha commentanto così: “Godetevi "HANSHO (Midnight)" mentre ascoltate il nuovo album".

Le bottiglie da 720 millilitri costeranno circa 3.080 yen (25 euro).