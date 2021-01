Jon Bon Jovi è una delle rockstar più ricche (e generose) del mondo: tutte le sue fortune

Jon Bon Jovi pochi giorni fa ha partecipato alla cerimonia di insedimaneto del 46# Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello speciale televisivo "Celebrating America" con Tom Hanks, Bruce Springsteen, i Foo Fighters e molti altri. La serata costellata di stelle, anche organizzata in maniera quasi del tutto virtuale, è stato sicuramente l'evento dell'anno.

L'artista, dopo i grandi successi negli anni '80 e '90, è diventato un convinto democratico, impegnandosi attivamente negli anni a sostenere la causa democratica, definendo Trump un "genio del male". È anche una delle rockstar più ricche del mondo. Secondo il magazine Celebrity Net Worth, che raccoglie i dati sui patrimoni di star e politici in vista, i Bon Jovi incasserebbero 100/150 milioni di dollari per ogni un anno di tour.

Solo nel 2019 il gruppo ha incassato 135 milioni di dollari, con il frontman che da solo ne ha guadagnati 40. Insomma una band che vale ancora molto. Anche dal punto di vista immobiliare, Jon è un abile businessman. Ha una splendida casa nel New Jersey che vale 20 milioni di dollari. Con una superficie imponente, offre una vista sul fiume Navesink ed è stata costruita su misura per lui nel 1999 con sei camere da letto e una piscina riscaldata. Ma il rocker non è rimasto solo nel New Jersey. Ha anche avuto degli appartamenti a New York e nel 2018 ha venduto un lussuoso appartamento del West Village per 15 milioni di dollari con vista sul fiume Hudson e uno splendido giardino.

Ha poi acquistato un altro appartamento nelle vicinanze per 19 milioni di dollari e secondo quanto riferito, si è trasferito nello stesso edificio di Howard Shultz di Starbucks e dell'attore Michael C. Hall. Mentre in Florida Jon ha venduto una casa da 20 milioni di dollari sull'oceano lo stesso giorno in cui ha acquistato una tenuta, sempre in zona, per 40 milioni di dollari ancora più imponente.

Ma Jon Bon Jovi è anche il proprietario di una catena di ristoranti dal nome JBJ Soul Kitchen: possiede diversi ristoranti, a Red Bank, nella contea di Monmouth, nello Stato del New Jersey e a Toms River. Nel menù del JBJ Soul Kitchen vengono serviti pasti preparati con prodotti locali e con ingredienti che provengono dagli orti o dalle fattorie della zona. Per aiutare le comunità più bisognose della zona i piatti non hanno prezzo: ai visitatori viene chiesto di lasciare una donazione oppure di ricambiare facendo volontariato all’interno del locale.

Insomma, secondo quanto riportato da Celebrity Net Worth, vale circa 410 milioni di dollari. Indubbiamente un bel gruzzoletto che gli consentirà di vivere sereno per un bel po'.