Eddie Van Halen, il gigantesco murales in suo onore realizzato a Los Angeles. Guarda le foto e i video

Eddie Van Halen sarà ricordato a Hollywood con un bellissimo murales dipinto sul muro esterno del Guitar Center sulla Sunset Strip, lo storico negozio di chitarre di Los Angeles.

Realizzato dall'artista Robert Vargas, il murales dovrebbe essere completato entro domenica 17 gennaio e sarà ufficialmente svelato al pubblico con una cerimonia il prossimo 26 gennaio.

Vargas ha così descritto lopera: "Realizzerò l'opera dalle 10:00 alle 18:00 tra giovedì 14 e domenica 17 gennaio. Potete raggiungermi e venire a guardarmi mentre lavoro a questo epico murales assistendo dalla vostra auto oppure potete sintonizzarvi in streaming qui, tutti i giorni alle 16".

Vargas è un artista contemporaneo noto per i suoi ritratti, i murales e gli eventi dal vivo. Nato e cresciuto nel quartiere di Los Angeles di Boyle Heights, i suoi lavori più famosi includono un murale "Can't Stop" commissionato dalla città di Los Angeles in onore del frontman dei SUICIDAL TENDENCIES Mike Muir.

Qiello di Vargas non è il primo murale creato in onore del grande Eddie Van Halen. Meno di un mese dopo la morte del chitarrista, l'artista Paul Archer ha dipinto un murale dedicato alla memoria di Eddie Van Halen sulla parete posteriore del negozio Archer a Victoria, British Columbia, in Canada.