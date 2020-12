Foo Fighters, Dave Grohl: "ho registrato le voci del nuovo album Medicine At Midnight in bagno". Guarda la foto

Durante una recente intervista rilasciata per l'emittente di New York Q104.3 Dave Grohl ha raccontato le fasi di registrazione del nuovo album Medicine At Midnight in uscita il prossimo 5 febbraio 2021.

La band per la realizzazione del loro decimo album in studio ha affittato una vecchia casa abbandonata degli anni quaranta, trasformandola in un vero studio di registrazione. Dave Grohl già qualche mese fa aveva pubblicato alcune immagini sull'account Instagram della band con delle fotografie ritraenti un microfono in una vasca da bagno e una batteria sui gradini di una scala.

Ora ha rivelato che l'intero progetto per il nuovo album è stato concepito e realizzato in diverse stanze della proprietà: "Ci siamo trasferiti in questa vecchia casa funky nel mio quartiere. Ho costruito uno studio nella camera da letto al piano di sopra. Poi ho registrato la batteria in soggiorno e le chitarre in camera da letto. Ma ho registrato le voci in bagno!"

Il frontman dei Foo Fighters ha poi raccontato come il gruppo fosse pronto a pubblicare il nuovo album poco prima del tour (rimandato a casa della pandemia) per il loro 25° anniversario: "Abbiamo iniziato le registrazioni credo verso a settembre dello scorso anno e lo abbiamo terminato tra gennaio e febbraio. Era tutto fatto: mixato, masterizzato e pronti per partire. Era tutto delineato, le magliette erano già pronte e le attrezzature erano sui camion. Eravamo a posto. Ma poi è saltato tutto".

Dave Grohl e il resto della band hanno passato mesi per decidere insieme quale sarebbe stato il momento migliore per pubblicare Medicine At Midnight: "Sono trascorsi così sei o sette mesi, e mi sono detto "lo facciamo perché la gente possa ascoltarla". Non facciamo queste cose solo perché si possa andare in tour. Scriviamo queste canzoni in modo che le persone possano godersele e cantarle insieme, sia nella loro cucina da sole con una bottiglia di Crown Royal (whisky) in mano o in uno stadio saltando e cantando con noi i ritornelli".