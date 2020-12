Il Grande Lebowski, Jeff Bridges continua le cure contro il cancro: "mi sento meglio, ho adottato un cagnolino"

Jeff Bridges, il grande attore che nella sua carriera ha interpretato anche Drugo ne Il Grande Lebowski, ha voluto aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute dopo l'inizio delle cure contro il tumore.

Bridges sta lottando contro un linfoma da ormai tre mesi ma dice di sentirsi bene: "Ho anche adottato un cucciolo".

L'attore de Il Grande Lebowski ha voluto festeggiare il suo 71esimo compleanno lo scorso 4 dicembre pubblicando un breve aggiornamento sulla salute sul suo sito web. Accanto a una sua foto assieme al cagnolino appare con la testa completamente rasata.

Here’s the latest:

• Feeling good

• Shaved my head

• Got a puppy - Monty

• Had a Birthday - 71, man



