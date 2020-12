Darth Vader batterista degli Offspring: "Self Esteem live from the dark side". Guarda il video condiviso dalla band

Ve lo immaginate Darth Vader come batterista di una band punk rock?

Noi decisamente si e così la pensano anche gli Offspring che attraverso un divertente video pubblicato su instagram hanno immaginato il Sith di Star Wars dietro le pelli per una performance "from the Dark Side" di Self Esteem, il singolo della band di Dexter Holland e Noodles del 1994.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Offspring (@offspring)

Non è la prima volta che i protagonisti dell'universo creato da George Lucas vengono accostati al mondo del rock, del punk e del metal. Da diversi anni esiste infatti una vera e propria cover band di John Williams chiamata Galactic Empire che reinterpreta le grandi colonne sonore scritte dal Maestro in chiave metal.

Ecco un assaggio:

Da qualche settimana gli Offspring hanno pubblicato la loro prima canzone natalizia, Christmas (Baby Please Come Home).

La band di Dexter Holland e Noodles ha rivisitato un brano di Darlene Love del 1963 chiamato Christmas (Baby Please Come Home). Ma perché gli Offspring hanno pubblicato una canzone di Natale? Ecco quanto dichiarato dal frontman Dexter Holland: "Mi sembrava che il mondo potesse apprezzare una bella canzone natalizia. Siamo sempre stati dei grandi fan di Darlene Love, quindi quando mi è venuta l'idea di fare una canzone di Natale, e di registrarla... ho cercato di non rovinarla!"

Secondo quanto dichiarato dalla band, gli Offspring hanno da poco completato le registrazioni del tanto atteso decimo album. Il seguito di "Days Go By" del 2012 è stato prodotto nuovamente da Bob Rock, che ha anche lavorato agli ultimi due dischi della band.